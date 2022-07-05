Y kuşağı ve Z kuşağı, arkadaşlık uygulamalarını farklı bir şekilde kullanıyor

Bugüne kadar, en aktif ve çok sayıdaki İnternet kullanıcısı, millennials (Y kuşağı) ve zoomers (Z kuşağı) mensuplarıdır. Ve asıl konumuza geçmeden önce terminolojiyi tanımlayalım:

Millennials (Y Kuşağı) — 1982 ile 2000 yılları arasında doğan insanlar.



Zoomers (Z Kuşağı) — 1990'ların sonu ile 2016 arasında doğan insanlar.

Bazı uzmanlar biraz farklı kronolojik dönemlerden bahseder ancak bu fark genellikle küçüktür.

Millennials ( Y kuşağı), dünyada internetin ortaya çıkışına, yayılmasına ve gelişmesine tanık olmuşlardır. Zoomers (Z kuşağı), tam anlamıyla İnternetin her yerde olduğu dönemde doğmuştur. Bu nedenle, genel olarak World Wide Web ve özellikle çevrimiçi arkadaşlık hizmetleri ile etkileşim ilkeleri önemli ölçüde farklılık gösterir. Bu farklılıkların ne olduğunu anlamaya çalışalım.

Y kuşağı ve Z kuşağı: fark düşündüğünüzden daha büyük

Millennials (Y kuşağı), yeni milenyum ile çocuk veya genç olarak tanıştı. Y kuşağının ayırt edici özellikleri:

Millennials (Y kuşağı) teknolojinin aktif kullanıcılarıdır, gençliğinde akıllı telefonları vardır, bilgiyi esas olarak İnternet üzerinden edinirler. Televizyon, radyo veya gazete gibi geleneksel medya nadiren kullanılmaktadır.



İnternette tanışmaya oldukça isteklidirler fakat tanıştıkları kişileri en kısa zamanda çevrimdışına aktarmayı tercih ederler.



Arkadaşlık siteleri ve uygulamaları genellikle sadakatle değerlendirilir fakat yaygın olarak kullanılmazlar.

Zoomers (Z kuşağı), nispeten küçük yaştaki farka rağmen millennials (Y kuşağı) önemli ölçüde farklıdır:

Dijital teknolojilerin ve internetin yaygın olarak kullanıldığı bir çağda doğdular. Zoomers (Z kuşağı) pratikte geleneksel medyayı kullanmazlar ve akıllı telefon ve bilgisayarlara çocukluklarından beri aşinadır.



Web'de tanışmayı, çevrimdışı daha az zaman geçirmeyi, mesajlaşmak yerine görüntülü iletişimi tercih ediyorlar.



Yalnızlıktan daha çok yakınır, daha sık depresyon ve stresle karşı karşıya kalırlar.



Arkadaşlık sitelerine ve uygulamalarına çok sadık, eşcinsel evliliği destekler ve genellikle LGBT topluluğuna olumlu yaklaşırlar.

Genel olarak, millennials (Y kuşağı) ve zoomers( Z kuşağı) , modern İnternet'in ana kullanıcı tabanıdır. Önceki nesiller internette çok daha az zaman harcar ve yeni nesil interneti kullanmak için hala çok gençtir.

Y ve Z Kuşakları arkadaşlık hizmetlerini farklı şekilde kullanıyor

Çevrimiçi arkadaşlık meselesinde nesiller arasındaki ortak noktaları ve aralarındaki temel farklılıkları bulmaya çalışalım. Başlangıç olarak, hem millennials (Y kuşağı) hem de zoomers (Z kuşağı) kullanıcılarının arkadaşlık hizmetlerinin oldukça aktif kullanıcıları olduğunu varsayalım. Ama yaklaşımları hala farklıdır.

Zoomers (Z kuşağı) %74'ü çevrimiçi tanışmayı tercih ediyor. Sadece dörtte biri çevrimdışı buluşmayı tercih ediyor. Ancak millennials (Y kuşağı) hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak eşit derecede aktif. Onlar için tanışma şekillerinde kritik bir fark yoktur.



Millennials (Y kuşağı) genellikle daha "yavaş". Günlerce ve haftalarca mesajlaşarak sohbet edebilirler, ardından yavaş yavaş görüntülü iletişime geçebilirler ve ancak bundan sonra gerçek bir görüşmeye geçebilirler. Zoomers (Z kuşağı) ise mesajlaşmak yerine görüntülü görüşme ve görüntülü aradaşlığı ​​tercih ediyor. Bu bakımdan kendi zamanlarına daha çok değer verirler ve boşa harcamazlar.



Arkadaşlık sitelerinde ve uygulamalarında zoomers (Z kuşağı) sadece potansiyel bir ruh eşi değil, aynı zamanda yeni arkadaşlar da arıyor. Aynı zamanda, millennials (Y kuşağı), aşklarını bulmak için platformlar olarak arkadaşlık sitelerine bakıyor. Ama her iki durumda da istisnalar vardır.



Y kuşağının temsilcileri, İnternet'teki insanlara karşı oldukça güvensizdir ve genellikle yeni tanıdıklarda bir aldatmaca ararlar. Zoomers (Z kuşağı) dünyaya daha açık ve iletişimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, İnternet dolandırıcılarının hilelerine çok sık rastlamazlar çünkü İnternet alanında daha iyi gezinirler ve İnternet'teki yaygın dolandırıcılık yöntemlerini bilirler.



Zoomers (Z kuşağı) yeni olan her şeyi sever. Yeni uygulamalar ve tanışma siteleri ilgilerini çekiyor. Özellikle favori blog yazarları ve diğer influencerlar tarafından önerilenler. Öte yandan Millennials (Y kuşağı), denenmiş ve gerçek klasikleri tercih ediyor — 2022 yılında 10 yaşına giren Tinder, Match, Badoo vb. Uzun zamandır aşina oldukları şeyleri denemekten ve kullanmaktan gerçekten hoşlanmıyorlar. Zoomers (Z kuşağı), aşina oldukları platformlarda sürekli olarak olağandışı özellikler ve imkanlar arar. Çarpıcı bir örnek, kullanıcıların hadiselerin gidişatını doğrudan etkileyebilecekleri Tinder'ın etkileşimli dizisi Swipe Night. Veya Vibes — soruları yanıtlamanız gereken ve diğer kullanıcıların yanıtlarını görebileceğiniz bir quiz.

Arkadaşlık hizmetlerini kullanma ilkelerinin sadece kitlenin yaşı tarafından değil, aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle de belirlendiğini eklemekte fayda var. 10 yıl önce bile, bir arkadaşlık sitesinde görüntülü iletişim nadirdi ve internetin hızı her zaman bu şekilde rahat iletişime izin vermiyordu. Günümüzde her zamankinden daha kolay. Bu nedenle, hem zoomers ( Z kuşağı) hem de millennials (Y kuşağı), giderek daha sık video aracılığıyla iletişim kurmayı tercih ediyor. Ve bu sadece arkadaşlık siteleri ve uygulamalarında görüntülü arama özelliği ile ilgili değil.

Görüntülü sohbet: her iki nesle de uygun bir format

Rastgele görüntülü sohbet yeni bir olgu olmaktan uzaktır. İlk Omegle ve Chatroulette görüntülü sohbetleri 2009 yılında ortaya çıkmıştır Ardından düzinelerce mükemmel alternatif oluşturuldu ve bunların çoğu günümüzde öncekilerden daha popüler hale gelmiştir.

Omegle, ChatRandom, Omegle TV ve diğer görüntülü sohbetler, mevcut İnternet kitlesine gerçekten birçok önemli avantaj sağlar:

Zaman kaybı olmaksızın hızlı ve rahat iletişim. Sadece siteye gidiyorsunuz veya uygulamayı başlatıyorsunuz ve birkaç saniye içinde yeni bir kişiyle sohbet ediyorsunuz.

Hızlı kayıt veya hatta bazen kayıt olmaması. Birçok görüntülü sohbet, kayıt olmayı ve kişisel verilerin girilmesini hiç gerektirmez. Örneğin, Omegle.

Büyüktür ve iletişim kitlesi ile ilgilenir. Rastgele görüntülü sohbet gelen kullanıcılar, yeni insanlarla iletişim kurmak, ilginç tanıdıklar yapmak, arkadaşlar bulmak ve hatta muhtemelen aşklarıyla tanışmak gibi belirli hedefler peşinde koşuyorlar.

Anonimlik ve gizlilik. Görüntülü sohbetler, kanıtlanmış hizmetlerden bahsediyorsak eğer, herhangi bir kişisel kullanıcı verisi toplamaz ve yüksek düzeyde gizlilik sağlar.

Nesiller arası köprü. Evet bu doğru. Birçok insan için çevrimiçi görüntülü sohbetler, yaş, coğrafi konum ve diğer parametrelere bakılmaksızın iletişim için uygun hizmetlerdir. Maksimum özgürlük!

Bugün görüntülü sohbetin hem millennials (Y kuşağı) hem de zoomers (Z kuşağı) için arkadaşlık sitesinin yerini alabileceğine inanıyoruz. Bu formatı kullanarak kendiniz görebilirsiniz. Hatta iki çevrimiçi arkadaşlık formatını birleştirerek iletişim çemberini genişletebilirsiniz.

Özetleyelim

Görüldüğü gibi Z ve Y kuşağı arasında gerçekten bir fark vardır. Kritik denilebilir mi? Tabii ki değil! Ancak çeşitli küçük ayrıntılarda, dış dünyanın davranışı ve algısında, millennials (Y kuşağı) ve zoomers (Z kuşağı) temsilcileri hala farklıdır.

Unutmamamız gereken en önemli şey, tüm insanların yalnızlıktan aynı şekilde muzdarip olmasıdır. Toplumun gerçek bir üyesi gibi hissetmek ve dünyayla uyum içinde yaşamak için her birimizin iletişime ihtiyacı vardır. Her türlü arkadaşlık hizmeti bize bu fırsatı verebilir. Onları kendiniz keşfedin. Belki hayatın sonsuza dek değişir!