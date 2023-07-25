Yalova'da su altında romantik evlilik teklifi

Yalova’da kız arkadaşı Feyza Ünal ile denizde tüplü dalış yapan Kenan Esen, hazırladığı pankartla evlilik teklifinde bulundu. Hayatında ilk kez dalış yapmanın heyecanını yaşayan Ünal, sürpriz evlilik teklifine kabul etti.

Yalova’da 2 yıldır ilişkileri süren Kenan ve Feyza çifti, evliliğe doğru ilk adımlarını su altında gerçekleşen evlilik teklifiyle attı. Dalış kulübüyle birlikte Çınarcık ilçesi Koru beldesine giden çift buradan Marmara Denizi’ne açılarak dalgıç kıyafetleriyle dalış gerçekleştirdi. Dalış kulübü arkadaşlarının yardımıyla üzerinde “Feyza’m benimle evlenir misin?” pankartıyla evlilik telifini gerçekleştiren Kenan Esen, aldığı ’evet’ yanıtıyla büyük mutluluk yaşadı. Esen, ardından sudan çıkarak sevgilisine evlilik yüzünü uzatarak teklifini bu kez de sözlü olarak karada gerçekleştirdi. Kenan Esen, uzun süredir bu teklifi yapmak için plan yaptığını belirterek, “Teklifimin özel ve Yalova’da tek olmasını istedim. Su altında evlilik teklifi fikri aklıma geldi ve bu şekilde teklifimi yaptım” dedi.

Feyza Ünal ise ilk kez dalış yaptığı için heyecan yaşarken, evlilik teklifini alınca çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.