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Yangında 40 koyunu telef olan çiftçi: 'Pes etmeyeceğim'

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde çıkan yangında 40 koyunu telef olan Hüsameddin Sert, 'Hayal kuran uyumaz, hedef koyan yorulmaz, üretime devam, inadına devam' diyerek sağlığı el verdikçe besicilikten vazgeçmeyeceğini söyledi.

Yangında 40 koyunu telef olan çiftçi: 'Pes etmeyeceğim'
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Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde çıkan yangında 40 koyunu telef olan Hüsameddin Sert, “Hayal kuran uyumaz, hedef koyan yorulmaz, üretime devam, inadına devam” diyerek sağlığı el verdikçe besicilikten vazgeçmeyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Yakuplu Mahallesi’nde yaşayan Hüsameddin Sert’in çiftliği tamamen yanmış, ‘bebek gibi büyüttüğüm’ dediği 40 koyunu da telef olmuştu. Sert, “Mangal keyfi yapanlardan zarar görmek beni çok üzüyor, canımı çok acıtıyor” demişti. Yangında hayvanlarını kaybeden çiftçi, kedi ve köpekleriyle vakit geçirerek yangının acısını üzerinden atmaya çalışıyor. Çiftçi Sert, hayvanlarını kaybetse de sağlığı el verdikçe besicilikten vazgeçmeyeceğini söyledi.

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Bilinçsizce yakılan ateşlerin artık son bulmasını ve vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Sert, “Derdim, üzüntümüz büyük. Bir dokunsanız bin ağlayacağım. Biz yandık başkaları yanmasın. Bilinçsizce ateş yakanlar oluyor. Meralarımız yandı, arazilerimiz yandı, ormanlarımız yandı, binlerce hayvanlarımız telef oldu. Bu olaylar milli ekonomimize yaralar açtı. Lütfen yetkililerin uyarılarına riayet edelim. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu dışarıda ateş yakanlar, genelgeye uymayanlara çok büyük cezalar uygulanmalı. Para cezasını yeterli görmüyorum” şeklinde konuştu.

“Bazı insanlar biz üreticileri küçük görüyor”

Yılmadan işini yapmaya devam edeceğini vurgulayan Sert, “Hayvancılık, üreticilik yapmaya, pes etmeden mücadeleye devam edeceğim. Beni kimse engelleyemez. Hayvancılığımı yapmaya devam edeceğim, yeniden sürü edineceğim. En azından gelecekteki insanlara örnek olabilmek için mücadeleye devam edeceğim. Biz devlete katma değerde bulunan sektör olarak bazı kişiler tarafından küçük görülüyoruz” dedi.

Mera birliğinin ilgisizliğinden yakınan çiftçi Sert, “Yangında yanımızda olan Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve ekibine teşekkür ediyorum. Ama bir de mera birliği diye bir komisyon var, gelip bana taziyede dahi bulunmadılar. Buna açıkçası üzüldüm. Son sözüm şu; hayal kuran uyumaz, hedef koyan yorulmaz, üretime devam, inadına devam” dedi.

İHA
Editör

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