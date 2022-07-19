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Yaz Spor Okulları ışıl ışıl

Silivri Belediyesinin her yıl düzenli olarak organize ettiği Yaz Spor okulları velilerin artan yoğun ilgisi ve konularında tecrübeli usta eğiticilerle verilen kaliteli eğitimle kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Yaz Spor Okulları ışıl ışıl
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Çocukların yılsonu tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacı ile Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları Silivrili gençlerle dolup taşıyor. Konularında tecrübeli usta eğiticilerden oluşan kadrosuyla birçok branşta eğitim veren Silivri Belediyesi Yaz Spor Okulları birbirinden farklı branşlarda eğitimlerine devam ediyor. Silivrispor eski takım kaptanlarından Özgür Kurt ve Alibeyspor eski takım kaptanlarından Mert Erdinç’in birlikte eğitim verdikleri tek doğal zeminli çim olan Selimpaşa karasu Tesislerinde verilen futbol dersleri hem öğrencilerin hem de onları izleyen velilerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

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Sporturk/ Engin Akın

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