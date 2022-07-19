Yaz Spor Okulları ışıl ışıl

Çocukların yılsonu tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacı ile Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları Silivrili gençlerle dolup taşıyor. Konularında tecrübeli usta eğiticilerden oluşan kadrosuyla birçok branşta eğitim veren Silivri Belediyesi Yaz Spor Okulları birbirinden farklı branşlarda eğitimlerine devam ediyor. Silivrispor eski takım kaptanlarından Özgür Kurt ve Alibeyspor eski takım kaptanlarından Mert Erdinç’in birlikte eğitim verdikleri tek doğal zeminli çim olan Selimpaşa karasu Tesislerinde verilen futbol dersleri hem öğrencilerin hem de onları izleyen velilerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor.