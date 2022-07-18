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Yaz spor okullarında 2. dönem kayıtları başladı

Yaz spor okullarında 2. dönem kayıtları başladı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında 2. dönem kayıtları başladı. Etkinlik ile 6-15 yaş arasındaki çocuklara yüzme, futbol, satranç, tenis, voleybol, jimnastik, basketbol, özel sporcular, okçuluk ve masa tenisi gibi toplam 10 branşta ücretsiz kurslar verilecek.

Yaz spor okullarında 2. dönem kayıtları başladı
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Silivri Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilerin yaz tatillerinde sporla iç içe olması amacıyla düzenlenen ve 1. dönemi tamamlanmak üzere olan ücretsiz Yaz Spor Okullarında 2. dönem kayıtları başladı. 15 Temmuz 2022’de başlayan kayıt başvuruları 24 Temmuz 2022 Pazar gününe kadar devam edecek. Yaz Spor Okullarında eğitimlerin başlayacağı tarih ise 25 Temmuz 2022 Pazartesi olarak belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarına 6-15 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılım sağlayabilecek. Etkinlik ile öğrencilere; yüzme, futbol, satranç, tenis, voleybol, jimnastik, basketbol, özel sporcular, okçuluk ve masa tenisi gibi toplam 10 branşta ücretsiz kurslar verilecek. Yaz Spor Okullarında eğitimler 19 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz, Silivri’de yaşayan her çocuğumuzun kültürle, sanatla ve sporla bezenmesini kendisine şiar edinmiş bir belediyeyiz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi olan Yaz Spor Okullarında 1. dönemin hemen ardından 2. döneme başlıyoruz. Yaz okullarında çocuklarımız 10 ayrı branşta hem eğitim alabiliyor hem de keyifle spor faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora, sporcuya, kültüre, sanata ve eğitime yönelik desteklerimize devam edeceğiz. Ben, Yaz Spor Okullarımıza katılan tüm öğrencilerimize başarılar ve iyi eğlenceler diliyorum.” dedi. 

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK ALINIYOR

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Yaz Spor Okullarında 2. dönem kayıtları sadece online olarak yapılabiliyor. Etkinliğe katılmak isteyenler https://kultursanat.silivri.bel.tr/ web adresi üzerinden kolaylıkla kayıt yaptırabilirler. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 20 47 numaralı telefona ulaşım sağlayabilirler.
 

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