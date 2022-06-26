Yeni evli çift balayından memleketine tabutla döndü

Balayı dönüşünde yaptıkları kazada hayatlarını kaybeden yeni evli çift, memleketleri Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

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  • 26.06.2022 18:46
  • Güncelleme: 26.06.2022 23:37
Yeni evli çift balayından memleketine tabutla döndü
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Balayı dönüşünde yaptıkları kazada hayatlarını kaybeden yeni evli çift, memleketleri Sinop’un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana geldi. 18 Haziran’da evlenen Hüseyin (35) ve Miray Sane Etçi (28) çifti, 06 DE 9797 plakalı otomobil ile balayı için gittikleri Muğla’dan memleketleri Sinop Boyabat’a dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti, karşıdan gelen yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu çift hayatını kaybederken, 1’i otobüs şoförü toplam 16 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Ölen çift ise memleketleri Boyabat’a tabut içinde döndü. İkindi namazını müteakip Boyabat Hacı Ergün Gürbüz Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Boyabat Şehir Mezarlığı’nda yan yana defnedildi. Cenaze töreninde acılı ailelerin feryatları ise yürekleri dağladı.

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