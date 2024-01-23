Yeniden Çatalca Yeniden Mesut Üner

HALİÇ KONGRE MERKEZİ’NDEKİ COŞKU MUHTEŞEMDİ

Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi gerçekleşen aday tanıtım toplantısından bir gece önce adaylığı resmen açıklanan adaylara bilgilendirme açıklaması yapıldı. Cuma gecesi saat 23.00 sıralarında adaylık telefonu alan Başkan Mesut Üner, böylesine müjdeli bir haberi sosyal medya hesaplarından paylaşınca, ilçe halkı sevincini ve coşkusunu gecenin geç saatlerine kadar sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen coşkunun doruklarda yaşandığı aday tanıtım programı muhteşemdi. Başkan Mesut Üner’in ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığında sahneye eşiyle çıkan ilk aday Başkan Adayı Mesut Üner oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Mesut Üner ve eşi Aydan Üner’e gösterdiği samimi iletişim oldukça ilgi çekti ve günün konusu oldu. Başkan Mesut Üner ve eşi Aydan Üner iki yıl önce Çatalca’daki evlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı misafir etmişlerdi. Sahneye Cumhur İttifakı İlçe Başkanları, Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkanları ve ilçeden sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Milletvekilleri’de katılınca tam bir birlik ve beraberlik görünümü sağlandı. Aday tanıtım toplantısının bitimine müteakip, Başkan Mesut Üner’e ulusal basının ilgisi ve alakası oldukça yoğun oldu.



ÇATALCA’DA UNUTULMAZ BİR KARŞILAMA PROGRAMI YAŞANDI

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen aday tanıtım programı sonrası, Başkan Mesut Üner’e soğuk ve oldukça yağışlı havaya rağmen unutulmaz bir karşılama programı sergilendi. Başkan Mesut Üner AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı önüne geldiğinde yanan meşaleler adeta karanlık gökyüzünü aydınlattı. Davul ve zurnalar oldukça soğuk bir kış akşamını ısıttı ve coşkuyu doruklara taşıdı. Başkan Mesut Üner oldukça soğuk bir kış akşamında kendisini bekleyen halkın üşümemesi için çok kısa duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı’na geçen ilçe halkı, burada günün anısına Başkan Mesut Üner ile hatıra fotoğrafları çektirip sosyal medya hesaplarında yoğun paylaşımlar yapıp geceye damgasını vurdu.



ÇATALCA BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINDAN SAMİMİ KARŞILAMA

Cumartesi gerçekleşen aday tanıtım toplantısının ardından ilk pazartesi günü saat 12.00’da öğle arasında Çatalca Belediyesi’ne gelen Başkan Mesut Üner, belediye personeli tarafından meşaleler, davullar ve çiçeklerle karşılandı. Başkan Mesut Üner, gördüğü böylesine muhteşem sürpriz karşılama sonrası göz yaşlarına hakim olmakta oldukça zorlandığı gözlendi. Vefasıyla da gönüllerde taht kuran Başkan Mesut Üner teşekkür konuşmasına geçmeden tüm çalışanlarından geçmiş dönem Belediye Başkanı rahmetli Cem Kara için Fatiha okumasını rica etti ve duanın okunmasının ardından teşekkür konuşmasına devam etti.



BAŞKAN MESUT ÜNER : İLK GÜNKÜ AŞKLA ÇALIŞMALARIMIZA DURMAKSIZIN DEVAM EDECEĞİZ

Böylesine unutulmaz karşılama programları sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Beş yıl önce Çatalca ilçemize çıktığımız hizmet yolculuğundan bugünlere geldiğimizde ilçe Cumhuriyet tarihimizin en önemli hizmetlerini Çatalcamıza kazandırmamızın haklı gururunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bu başarı ve Çatalcamızın geleceği hepimizin. Öncelikle şahsıma tekrar adaylık görevimi tebliğ eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve tüm Çatalca halkım adına sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Aday tanıtım programımız sonrası Çatalcamıza geldiğimizde oldukça soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden vefası yüksek Çatalca halkımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza unutulmaz soğuk geceyi samimiyetleriyle ısıttıkları için teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca Çatalca Belediyemizdeki mesai arkadaşlarıma pazartesi öğle arasındaki muhteşem karşılaması içinde ayrıca çok teşekkür ederim. Yeni dönemimizde de Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ‘’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’’ sözünü ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’Biz Milletimize Efendi Değil. Hizmetkar Olmaya Geldik.’’ sözünü aklımızdan hiç çıkarmayacağız ve ilk günkü aşkla çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. Hayırlı olsun.’’ dedi.