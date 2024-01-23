Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2024 için kayıt heyecanı başladı

2014 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2024 yılında 19-20 Ekim tarihleri arasında 119 K, 63 K ve 38 K olmak üzere üç farklı parkurda koşulacak.

Türkiye’nin spor yoluyla tanıtımına ve spor kültürünün yayılmasına öncülük eden, bölgesine spor turizmi ile katma değer sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon’un isim sponsorluğunda 2014 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2024 yılında 19-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu ve patika koşularının yıldızlarını Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail için koşucular https://cappadociaultratrail.com/ adresinden kayıt olabiliyor.

Her yıl bir meslek grubuna ve gençlere indirim desteği veren Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2024 yılında Emniyet ve Silahlı Kuvvetler personelleri ile 2000 yılı ve sonrası doğumlu öğrenci katılımcılarına kayıt ücretinde yüzde 50 indirim yapıyor. İlk düzenlendiği 2014 yılında 176 katılımcıyla yolculuğuna başlayan ve giderek bir koşu festivaline dönüşerek dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 2024 yılında katılım rekoru kırmayı hedefliyor.

18 Ekim Cuma günü Salomon ile birlikte yeni bir yardımseverlik koşusu düzenleniyor

Adım Adım iş birliğinde yardımseverlik koşusu düzenleyen Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e bu yıl bir yardımseverlik koşusu daha ekleniyor. Salomon ile birlikte düzenlenecek kısa mesafeli “How to Trail Run” yardımseverlik koşuşu 18 Ekim Cuma günü düzenlenecek. STK’lara yapılacak olan bağışlar karşılığında katılım yapılabilecek olan yardımlaşma koşusu, herkesin katılımına açık olacak.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2024’in kategorileri şu şekilde olacak:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail- 119 km

Salomon Cappadocia Medium-Trail- 63 km

Salomon Cappadocia Short-Trail- 38 km

Cappadocia Team Games Medium-Trail- 63 km (Minimum 2’si kadın 6 kişilik takım)

Cappadocia Team Games Short-Trail- 38 km (Minimum 1’i kadın 3 kişilik takım)

Cappadocia Team Games CUT- 119 km (2 kişilik takım)