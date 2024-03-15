Yenilikçi fikirler çözüme dönüştü

Perakende sektörünün önemli şirketlerinden A101, Türk Telekom Ventures’ın yatırım yaptığı Optiyol’un geliştirdiği zaman ve maliyet verimliliği sağlayan Rota Optimizasyon Çözümü ile Türkiye genelindeki depolarından mağazalarına tüm lojistik yönetimini dijitalleştirdi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün liderlerinden Türk Telekom, uzun yıllardır desteklediği girişimcilik ekosisteminden ortaya çıkan yenilikçi çözümlerini, kurumsal müşterilerinin iş süreçlerine yansıtıyor.

Kurumsal girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures bünyesinde yürütülen girişim hızlandırma programı PİLOT programını tamamlayan ve Türk Telekom Ventures’dan yatırım alan; lojistik, perakende, gıda/içecek, hızlı tüketim gibi şirketler için rota optimizasyonu ve takibi sunan Optiyol’un çözümleri; Türk Telekom Profesyonel Servisler çözüm portföyü içerisinde kurumsal müşteriler ile buluşuyor. Bu kapsamda; Optiyol ile hayata geçirilen Rota Optimizasyon Çözümü, perakende sektörünün önemli şirketlerinden A101’in Türkiye genelindeki ürün dağıtımlarında da kullanılıyor.

Daha verimli, daha ekonomik, daha çevreci

TT Ventures yatırımlarından Optiyol firması ile projelendirilerek hayata geçirilen Rota Optimizasyon Çözümü ile A101, ürünlerin depolardan mağazalara daha verimli, daha ekonomik ve daha çevreci bir şekilde taşınmasını amaçlıyor. Rota Optimizasyon Çözümü, A101’in lojistik araçlarının rotalarını optimize ederek, araç doluluklarını artırarak ve yakıt tüketimini en aza indirerek ulaşım maliyetlerini düşürürken, karbon ayak izini de küçültüyor. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için Rota Optimizasyon Çözümü ile her göreve doğru araç seçiminin yapılması ve sorunsuz bir dağıtım gerçekleştirilerek, lojistik hizmetlerde verimliliğin arttırılması amaçlanıyor. Rota Optimizasyon Çözümü, A101’in tedarik zincirinin dijitalleşmesini kolaylaştırırken manuel hataları azaltıyor.