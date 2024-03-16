Yıldız Holding şirketlerinden, enflasyonla mücadelede Ramazan ayına özel indirimler

Yıldız Holding’in atıştırmalık ve perakende sektörlerindeki lider markaları, bu yıl bir kez daha enflasyona karşı yürütülen mücadeleye destek olabilmek amacıyla Ramazan ayına özel indirim kampanyaları başlattı.

Yıldız Holding ve şirketlerinin enflasyona mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören indirim kampanyası, bu yıl Ramazan ayında bir kez daha tüketicilerin yüzünü güldürecek. Perakende sektörünün dev şirketleri ŞOK Marketler, Bizim Toptan ve SEÇ Marketler’in yanı sıra Ülker ve Kerevitaş ürünlerinin de yer aldığı yeni kampanya, tüm Türkiye genelinde milyonlarca kişiye avantajlı alışveriş imkânı sağlayacak. Yıldız Holding ve şirketlerinin geniş tedarik zincirinde yer alan binlerce üreticinin de katkısıyla düzenlenen bu dev kampanyada, Ramazan ayı boyunca yüzlerce farklı gıda ve temel ihtiyaç ürünü yüzde 45’lere varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Tütüncü: “Ramazan ayında tüketicilerimizin yanında olmak istedik”

Yıldız Holding Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Holding çatısı altındaki gıda ve perakende şirketlerinin uzun yıllardır tüm Türkiye’ye kaliteyi ve ucuzluğu bir arada sunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “ŞOK Marketler, Bizim Toptan ve Seç Marketler gibi perakende şirketlerimiz uzun zamandır Türkiye’de fiyat istikrarını koruma adına önemli bir işlev üstleniyor. Aynı şekilde gıda ve atıştırmalık alanında da Ülker ve Kerevitaş gibi köklü şirketlerimizle vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz küresel enflasyon ortamında ürün fiyatlarımızı doğrudan etkileyen maliyet artışlarını, mümkün olduğunca tüketicilerimize yansıtmamak adına tedbirler alıyoruz. Bu yıl tedarikçilerimizin de destekleriyle yüzlerce farklı üründe indirime giderek, Ramazan ayında tüketicilerimizin yanında olmak istedik. Önümüzdeki süreçte de enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz”

ŞOK Marketler

Mart ayından itibaren "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyası başlatıldı. Bu kampanya ile temel ürünlerde geçici indirimler yapmak yerine sürekli ucuz fiyat korunmaya başlandı. Ayrıca, haftalık fiyat promosyonlarıyla müşterilere ek fırsatlar sunuluyor. Hafta sonu indirimleri ile de temel gıda ve temizlik ürünlerinde indirimler uygulanıyor.

Bizim Toptan

200’e yakın ürün Ramazan ayına özel fiyatlarla satışa sunuldu. 10 çeşit süt ve şarküteri ürününde indirime gidildi. Filiz Makarna, seçili salça ürünlerinde ve Dr. Oetker seçili ürünlerinde yüzde 20; Aysan Turşu çeşitlerinde yüzde 15, Kemal Kükrer sos çeşitlerinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Ayrıca, ilk defa kayıt olan bireysel müşterilerin 1000 TL’lik ilk alışverişlerine 2 litre ayçiçek yağı hediye.

SEÇ Marketler

Birçok üründe yüzde 10-15 arası indirime gidildi.

Ülker

Bayram sonuna dek Ülker ürünlerinde fiyatlar sabit kalacak. Bayramlık çikolata ve şekerlemede, tüketicilere uygun fiyatlı ürün seçenekleri sunulacak. Ayrıca bazı ürünlerde yüzde 15 ila yüzde 30 arasında değişen indirimler uygulanacak.

Kerevitaş

Ramazan boyunca fiyat artışı yapılmayacak. Ayrıca pek çok üründe avantajlı fiyat ve promosyonlarla dolaylı indirim sağlanırken, özellikle yağ kategorisinde avantajlı ürün ve promosyonlar uygulanıyor.