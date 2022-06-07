Yol ortasında havai fişek patlattılar

Silivri'de yol ortasında havai fişek patlatarak çevre güvenliğini tehlikeye atan şahıs yakaladı. Şahısların araçlar geçerken havai fişek patlatma anı kameraya yansıdı.

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  • 07.06.2022 10:36
  • Güncelleme: 07.06.2022 10:49
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs saat 01.20 sıralarında Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yol ortasında havai fişek ateşleyerek çevre güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, Cadde üzerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı 2 şahsın gerçekleştirdiğini ve eşkallerini belirledikleri belirledi. Yapılan çalışmaların devamında şüphelilerden E.E isimli şahıs 4 Haziran günü yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürülmesi” suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, şahısların yol ortasında havai fişek patlatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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SHA Editör
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