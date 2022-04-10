Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop’un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat’ın doğu, Sivas’ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege’nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın önceleri güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun’un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22