Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

İstanbul'da bugün sıcaklık, 33 derece civarında seyredecek. Ancak salı günü sıcaklıkta düşüş bekleniyor.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42