Siemens
SON
DAKİKA
Yaz sonrası cildinizin uyarılarına kulak verin
İstanbul'da KPSS heyecanı
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi
Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor
Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Güneyde sıcaklar 40 derecenin üzerine çıkarken İstanbul'da hava bugün 33 derece. Uzmanlar güneşe maruz kalmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İstanbul'da bugün sıcaklık, 33 derece civarında seyredecek. Ancak salı günü sıcaklıkta düşüş bekleniyor. 

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
İstanbul'da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
İstanbul’da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
'Yetkili servis' oyunuyla vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi
'Yetkili servis' oyunuyla vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi
Silivri'ye yeni hükümet konağı
Silivri’ye yeni hükümet konağı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin