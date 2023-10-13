Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Az bulutlu ve açık 22

İzmir: Az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30