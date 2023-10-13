Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Az bulutlu ve açık 22
İzmir: Az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30