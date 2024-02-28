'Afara-Bir Arabesk Müzikali' Eyüpsultanlılarla buluştu

Başarılı oyuncu Uğur Arslan’ın bir döneme damgasını vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle harmanlayarak söylediği “Afara-Bir Arabesk Müzikali” Eyüpsultan’da müzikseverlerle buluştu. Seyirciyi alıp başka bir döneme götüren müzikalde onlarca arabesk şarkı söyleyen Uğur Arslan oyunculuk performansıyla da katılımcıları büyüledi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin her kesimden müzikseveri bir araya getiren, konser etkinlikleri devam ediyor.Bu etkinlikler kapsamında oyunculuğuyla olduğu kadar müzik tarzıyla da adından sıkça söz ettiren Uğur Arslan’ın bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları kendi hayat hikayesiyle harmanlayarak sahnelediği Afara Bir Arabesk Müzikali seyirciyle buluştu.

Şarkılar ve esprilerle unutulmaz bir gece

Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği “Afara-Bir Arabesk Müzikali” Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Uğur Aslan sahne performansı, şarkıları ve esprileri ile izleyenlere hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Uğur Aslan’ın 9 kişilik güçlü orkestrası ile arabesk dünyasının taçsız kralları Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses’in dillerden düşmeyen şarkılarını canlı olarak seslendirdiği muhteşem geceye Eyüpsultanlılar yoğun ilgi gösterdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı’ı Deniz Köken’in de katıldığı müzikalde EKSM’yi dolduran yüzlerce seyirci, Aslan’ın tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin sonunda Başkan Deniz Köken, unutulmaz müzik ziyafeti için Aslan’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.