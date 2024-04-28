Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatası kemikleri bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasındaki dere yatağında kayıp Korhan Berzeg'e ait olduğu tahmin edilen kafatası kemikleri bulundu.

Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatası kemikleri bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasındaki dere yatağında kayıp Korhan Berzeg’e ait olduğu tahmin edilen kafatası kemikleri bulundu.

Bugün Gönen’in Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasında bulunan dere yatağında arama çalışmalarını yoğunlaştıran 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalar neticesinde ilk bulunan kemik parçaları ve giysi parçalarının 3 kilometre uzağında yeni bulgulara ulaşıldı. Ekipler, Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu düşünülen 4 parça daha kemik buldu.

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