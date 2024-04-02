'Aşık Shakespeare' oyunu herkes için erişilebilir hale geldi

Turkcell, Hayal Ortağım uygulaması ile sanatın sesi olmaya devam ediyor. Şimdiye dek film festivallerinden sergilere görme engelli sanatseverlerin yanında olan uygulama, bu kez de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergilenen ‘Aşık Shakespeare’ oyununu sesli betimleme ile tiyatro sahnesine taşıdı. Böylece görme engelli sanatseverler, Hayal Ortağım’ın sesli betimleme özelliği ile dekor, kostüm ve oyuncuların performansıyla ilgili tüm detayları takip etti.

Turkcell, görme engellileri yaşamın içine daha fazla dahil etmeyi amaçladığı Hayal Ortağım uygulamasının kapsamını genişletiyor. Operatörün herkes için erişilebilir sanat vizyonuyla görme engellilere özel geliştirdiği Hayal Ortağım uygulaması sanatın sesi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Turkcell, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenen ‘Aşık Shakespeare’ oyununu görme engelli sanatseverlerle buluşturdu.

Yapılan açıklamaya göre bu özel etkinlikte, Hayal Ortağım uygulamasıyla görme engelli seyirciler, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde 2022 Eylül ayında sesli betimleme ile gerçekleştirilen ‘Peter Pan ve Varolmayan Ülke’, Aralık 2022’de sahnelenen ‘Şehirde Kimse Yokken’ ve Mart 2023’te sergilenen ‘Kusursuz Dünya Müzikali’nin ardından herkesle aynı anda, hiçbir detayı kaçırmadan ‘Aşık Shakespeare’i takip etme fırsatı buldu. Oyuna gelen görme engelli sanatseverler Hayal Ortağım’ın sesli betimleme özelliği ile dekor, kostüm ve oyuncuların performansı ile ilgili tüm detayları dinleyerek, oyunun tadını çıkardı.

Aşık Shakespeare sesli betimleme ile Türkiye’de tiyatro sahnesinde

Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çeken ve sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisiyle tiyatro sahnesine taşındı. Tiyatroya yazılan cesur bir aşk mektubu olarak yorumlanan oyun, 16. Yüzyıl Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı olarak, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

‘Önce insan’ odağıyla geliştirildi

Sahip olduğu yüksek teknolojiyi “insana, ülkesine ve gezegene fayda” odağıyla kullanan Turkcell’in ‘Hayal Ortağım’ uygulaması, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha bağımsız ve verimli bir şekilde sürdürebilmelerine olanak tanıyor. Pek çok sanat etkinliğine özel hazırlanan sesli betimleme servisinin yanı sıra sesli kitaplar, sesli haberler, sesli navigasyon gibi birçok özellikle donatılan uygulama, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor ve hayatın içinde daha fazla yer almalarını sağlıyor. Operatörün ‘önce insan’ odağıyla sunduğu ‘Hayal Ortağım’ uygulaması, teknolojinin insan hayatını nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini bir kez daha gösteriyor.