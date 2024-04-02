İETT şoföründen skandal görüntü, telefonla oynayarak otobüs kullandı

Başakşehir'de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İETT şoföründen skandal görüntü, telefonla oynayarak otobüs kullandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Başakşehir’de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başahşehir’de bugün sabah saatlerinde Başakşehir’de 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköy Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde şoförün telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü görüldü. Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe sayan şoför şeritten çıksa bile telefonu bırakmadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.