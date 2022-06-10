'Hayali İhracat' soruşturmasında üçüncü dalga operasyon

Hayali faturalarla devletten yüz milyonlarca lira vergi iadesi alan şirketlere yönelik olarak bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, şirketlere aracılık eden tamamı gümrük memuru 13 şüpheli yakalandı.

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  • 10.06.2022 12:02
  • Güncelleme: 10.06.2022 12:27
'Hayali İhracat' soruşturmasında üçüncü dalga operasyon
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde hayali ihracat yaparak kamuyu 750 milyon TL zarara uğratan şirketlere ve bu şirketlerin yöneticilerine yönelik ilki 31 Aralık 2021’de, ikinci dalgası 1 Haziran 2022’de iki aşamalı eş zamanlı operasyon yapılmış, operasyon sonucunda toplamda 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Üçüncü dalga operasyon, şirketlere aracılık eden gümrük memurlarına

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Hayali ihracat soruşturmasına yönelik yürütülen çalışmaların devamında, yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda kimlikleri tespit edilen aynı örgüte üye 14 kişinin isimleri tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul, Ankara, Mersin, Edirne, Kayseri, Antalya, Hatay, Ağrı, Yalova ve Erzincan’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda biri şebeke lideri olmak üzere 13 gümrük memuru yakalanarak gözaltına alındı. Baskında çok sayıda evrak ve dokümana el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Polis, aranan 1 firari gümrükçünün yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

SHA Editör
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