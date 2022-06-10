AK Parti'de görev değişikliği

İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Mutlu Bozoğlu'nun takdiri ile Filiz Güler'e teşekkür edilirken, partinin yeni grup sözcüsü olarak Sami Barlas belirlendi. AK Parti 2019 seçimlerinden bu yana Güler'in Grup Sözcülüğünde Silivri Belediyesindeki temsilini sürdürürken, bundan sonra partinin bir diğer İBB Meclis Üyesi Sami Barlas ile yola devam kararı verildi.