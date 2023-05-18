'Polis hayranı' küçük öğrenciye polislerden okulda ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, resmi twitter hesaplarına ulaşarak çocuğunun polisleri çok sevdiğini belirten bir annenin mesajına kayıtsız kalmadı. Polis ekipleri, küçük çocuğun okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Polisler küçük çocuğa ve diğer öğrencilere hediyeler de verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, 7-13 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle öğrenciler ile trafik parkuru eğitimi yapıldı. Eğitim akabinde yapılan video ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Video paylaşıldıktan sonra 11 Mayıs Perşembe günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü resmi twitter hesabından Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğüne ulaşan Gülcan Acar adlı vatandaş, Polisleri çok seven çocuğunun bulunduğu sınıfa ziyaret talebinde bulundu. Acar mesajında, “Keşke benim oğlumun okuluna da gitseniz. 7 yaşında oğlum polis hayranı, siz çok kıymetli polislerimizi çok ama çok seviyor” ifadelerine yer verdi.

Gülcan Acar isimli vatandaşın isteği üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı ilkokuluna giderek Mehmet Ali Acar’ın sınıfına ziyaret gerçekleştirdi. Polisler, ziyarette öğrenciler için hediyeler dağıttı, çocuklarla sohbet ederek bilgilendirici kitapçıklar da verdi. Ayrıca Mehmet Ali Acar adlı öğrenciye özel bir video yapılarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.