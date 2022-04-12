10 yıl önce eşini öldüren Osman Biçer'e verilen 'takdiri indirim' onandı

Büyükçekmece'de 10 yıl önce eşi Güldane Yılmaz'ı öldüren Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, mahkeme saygılı tutumunu ve pişmanlık göstermesini göz önünde bulundurarak sanığın cezasını müebbet hapse düşürmüştü. Osman Biçer hakkında verilen karara itiraz istinaf mahkemesi tarafından reddedildi.

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  • 12.04.2022 12:15
  • Güncelleme: 12.04.2022 13:32
10 yıl önce eşini öldüren Osman Biçer'e verilen 'takdiri indirim' onandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Büyükçekmece’de 10 yıl önce eşi Güldane Yılmaz’ı öldüren Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, mahkeme saygılı tutumunu ve pişmanlık göstermesini göz önünde bulundurarak sanığın cezasını müebbet hapse düşürmüştü. Osman Biçer hakkında verilen karara itiraz istinaf mahkemesi tarafından reddedildi.

Büyükçekmece’de meydana gelen olayda, 10 yıldır kendisinden haber alamayan Güldane Yılmaz’ın yakınları bir televizyon programına katılıp kayıp başvurusunda bulunmuştu. Maktül Güldane Yılmaz’ın kaybolmasının ardından başka birisi ile evlenen eski eş Osman Biçer, cinayeti itiraf ederek tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Osman Biçer’in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Osman Biçer’in ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken, mahkeme sanık Biçer’in önce ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetmişti. Sanığın duruşmada mahkeme heyetine saygılı tutumunu, pişmanlık göstermesini ve suçunu ikrar etmesini göz önünde bulunduran mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezanın müebbet hapse düşürülmesine karar vermişti.

Tarafların itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi verilen kararın yerinde olduğuna hükmederek istinaf başvurularının esastan reddedilmesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 yıl önce Büyükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay tarihinde maktul Güldane Yılmaz ile sanık Osman Biçer’in evli oldukları ve maktulün eşini aldattığıyla ilgili dedikoduların çıkması üzerine Biçer’in bu durumu hazmedemeyerek olay günü uyanıp eşini öldürmeye karar verdiği belirtilmişti. Biçer’in bu amaçla Büyükçekmece’de tarlalara gelerek eşini öldürüp gömeceği yer konusunda keşif yaptığı da iddianamede kaydedilmişti.

Olay günü sanığın yanına yedek kıyafet ve ekmek bıçağı alarak eşi ile önceden keşif yaptığı tarlaya geldiği ve maktulü önce pelvis bölgesinden ardından göğüs kemiği ve boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddianame açıklanmıştı. Sanığın cinayeti 10 yıl sonra itiraf ettiği de iddianamede belirtilerek maktulün kemik örnekleri ile maktulün oğlunun DNA’sının yüzde 99,99 uyumlu olduğu da iddianamede ifade edilmişti. İddianamede sanık Osman Biçer’in ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

İHA

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