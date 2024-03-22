102 yaşındaki hastaya ve kızına ziyaret

Bursa’da evde sağlık hizmeti alan 102 yaşındaki hasta Nazmiye Sever ve 84 yaşındaki kızı Ömriye Arıcı’yı, Yaşlılara Saygı Haftası’nda İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri ziyaret etti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ve Sağlıklı Yaş Alma (YAŞAM) bünyesinde Kestel’de evde sağlık hizmeti alan Nazmiye Sever ve kızına ziyaret gerçekleştirildi. 102 yaşındaki anne ve 84 yaşındaki kızına önce çiçek takdim eden ekipler, ardından anne kızın muayene ve tetkiklerini gerçekleştirdi. Ziyarette yaşlı anne kız ile sohbet eden İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Akın, aileye evde sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini de sordu. 102 yaşındaki Nazmiye Sever’in şeker, tansiyon gibi kronik hastalıklarının olmadığını söyleyen kızı Ömriye Arıcı, ekiplerin muayene gayeli eve ziyarete gelmelerinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Annesinin ve kendisinin hastaneye gitmekte zorlandığını belirten Arıcı, “Bel fıtığından ameliyat oldum, KOAH hastalığım var. Bu yüzden sürekli hastaneye gidiyordum, sağlık ekiplerinin evime gelip muayene etmesi, ilaçlarımı yazdırması çok iyi. Herkesten duacıyım hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu. Toplumsal dayanışmanın gerekliliklerinden birinin de yaşlıların karşılaşacağı sorunları çözmek olduğunu ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Akın, “Dünya nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan yaşlılarımıza saygı ve sevgiyi dile getirmek için Dünya Sağlık Örgütü 18-24 Mart tarihlerini Yaşlılara Saygı Haftası olarak belirledi. Toplumsal yaşamın temel kurallarından biri karşılıklı saygı ve sevgidir. Türk toplumu da bu kural doğrultusunda karşılıklı saygı ve sevgiyi yaşamın her evresinde ilke edinmiştir. Yaşlılarımıza saygı ve sevgiyi çocuklarımıza da aşılamalıyız. Çünkü gelenek ve göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi gelecek nesillere aktarmak için önemli bir köprü vazifesi görmekteler” ifadelerini kullandı.

62 bin kişiye evde sağlık hizmeti

Bursa’da 2010 yılından bu yana evde sağlık hizmeti alan hastalara ve yaşlı hastalara bakım hizmeti verildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Akın, “2010 yılından beri yaklaşık 62 bin hastamıza ulaşmış bulunmaktayız. Şu anda da aktif olarak takipli 13 bin hastamız bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 7 bin 500’ü tam bağımlı hastalar, yaklaşık 230 hastamız da cihaz bağımlı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu hastalarımıza düzenli olarak evde sağlık hizmeti vermekteyiz. Bugün de Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Kestel İlçesi’nde ikamet eden 102 yaşında bir teyzemizi ve 84 yaşındaki kızını ziyarete geldik. Evde sağlık ile ilgili muayenelerini ekiple birlikte gerçekleştirip bir sorunları istekleri var mı onu sorduk, genel durumlarına baktık” diye konuştu.

’Güvenli yaşa, sağlıklı yaşlan’

Yaşlılara Saygı Haftası’nda bu yılki temanın ‘Güvenli yaşa, sağlıklı yaşlan’ olarak belirlendiğinin altını çizen Uzm. Dr. Akın, “Bu vesileyle bu slogan doğrultusunda evlerde ve yaşam alanlarında alınabilecek basit tedbirlerle düşmelerin ve evdeki kazaların önüne geçilebileceğini önemle hatırlatmak isteriz. Yaşlılara Saygı Haftası’nda tüm yaşlılarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam dilerim” dedi.