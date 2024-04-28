Silivri AVM’de kısa süre önce faaliyete başlayan Silivri CineBig Sinemasında bu hafta toplam 6 film var. Aksiyondan komediye, korkudan gerilime çok sayıda seçenek izleyiciyi bekliyor. Silivri CineBig Sinemasında gösterimde olan filmleri sizler için derledik.

Küçük Don Kişot'un Maceraları

Alfonso Kişot, büyük büyük büyük dedesi Don Kişot gibi, müthiş bir hayal gücüne sahip, 11 yaşında bir çocuktur. Tıpkı dedesi Don Kişot gibi çok sevdiği La Mancha kasabasını sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korumaktadır. Bir gün karanlık iş insanı Carrasso kasabaya gelir ve çeşitli bahanelerle La Mancha’yı ele geçirmeye çalışır. Alfonso artık sadece görünmeyen tehlikelere karşı değil aynı zamanda Carrasco’ya karşı da evini ve kasabasını korumak zorundadır. Alfonso, arkadaşları Pancho Panza ve Victoria’yı da yanına alarak bir maceraya atılacaktır.



Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4, Ejderha Savaşçı Po’yu, eşsiz cesareti ve çılgın dövüş sanatları yetenekleriyle kötü adamları alt ettiği ölüme meydan okuyan üç maceradan sonra, kader yeniden çağırır... artık dinlenmesi için. Daha açık söylemek gerekirse, Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olması için görevlendirilir. Bu da birkaç sorun ortaya çıkarır. Birincisi, Po’nun ruhani liderlik hakkında bildikleri taş devri diyeti hakkında bildikleri kadardır ve ikincisi, bu yeni ulu pozisyonunu üstlenmeden önce hızla yeni bir Ejderha Savaşçı bulup eğitmesi gerekiyordur. Daha da kötüsü, kötü kalpli, güçlü bir büyücü olan Bukalemun, yakın zamanda büyük küçük her yaratığa dönüşebilen bir kertenkele olarak ortaya çıkmıştır. Bukalemun açgözlü, boncuk gözlerini Po'nun Bilgelik Asası'na dikmiştir; bu asa ona Po'nun alt ettiği tüm usta kötüleri ruhlar aleminden geri çağırma gücü verecektir. Yani Po'nun biraz yardıma ihtiyacı vardır. Po yardımı tüylerini diken diken eden ama yetenekleri eşsiz olan kurnaz, kıvrak zekâlı hırsız Zhen’den alır. Huzur Vadisi'ni Bukalemun'un sürüngen pençelerinden korumaya çalışırken, bu komikliklerle dolu tuhaf ikili birlikte çalışmak zorunda kalacaktır. Bu süreçte Po, kahramanların en beklenmedik yerlerde ve şekillerde bulunabileceğini keşfedecektir.



Üç Harfliler: Nazar

Üç Harfliler: Nazar, Zeliha, torun sahibi olma umuduyla üç harflilerle anlaşma yapar. Ancak, torunu Nazar'ı, adet olup kadınlığa ilk adımını attığında onlara vermek zorundadır. Oğlu ve gelini zamanı geldiğinde anlaşmaya uymaz, bu sebeple Nazar’a karşılık üç harfliler tarafından kurban edilirler. Zorlu bir kaderle yüzleşen Zeliha, büyüye tövbe edip torununa adanmış bir yaşam sürmeye karar verir. Ta ki Nazar, 17 yaşında cinsel istismara maruz kalıp acımasızca öldürülene kadar. Torununun acı dolu ölümü Zeliha’da intikam arzusunu uyandırır, ancak bu sefer daha derin ve karanlık bir yolda.



Boy Kills World

Boy Kills World, canlı bir hayal gücü olan sağır ve dilsiz bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Çocuğun ailesi öldürüldüğünde çocuk, gizemli bir şaman tarafından çocuksu hayal gücünün bastırılması ve bir ölüm aracı haline gelmesi için eğitilir.



İç Savaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 eyaletin birlikten ayrılması sonrası çöküşün eşiğine gelmesini konu edinen filmde, iç savaş sırasında görev yapan bir grup gazetecinin hikâyesi anlatılıyor.



Ekip: Siberay - Güneş Fırtınası

Ekip: Siberay - Güneş Fırtınası, dünyaya vuran güneş fırtınasıyla birlikte tüm dünyada internet kesilir. İnternetin kullanılamaz halde olmasından faydalanan kötü amaçlı bir bilgisayar korsanı birçok uygulamaya ve çevrimiçi oyunlara zarar verir. Ekip Siberay bu sorunla ilgilenmek için toplanan dört kişilik bir ekibe katılır. Kendini farklı alanlarda geliştiren çocuklar internet gelmeden kötü amaçlı bilgisayar korsanını bulmak ve zarar gören platformları onarmak için özel bir sunucu kullanarak Siber Dünya’ya geçer.

