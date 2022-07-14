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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı

Ankara, İstanbul ve Konya arasında iki ay boyunca hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
Editör
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İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) iş birliği ile hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara’dan yola çıktı. Ankara, İstanbul ve Konya arasında iki ay boyunca hizmet edecek olan trenin 56 bin kilometre yol kat etmesi ve bu süreçte 60 bin yolcu taşıması planlanıyor. 10.45’te 380 yolcu ile İstanbul’a doğru yola çıkan yüksek hızlı tren “Türkiye Aşkına” teması ile seferlerine devam edecek.

İlk defa trene binen yolcu heyecanını dile getirerek, “Şu ana kadar heyecanla geldim ilk defa geliyorum. İlk defa biniyorum hızlı trene. Torunuma, kızıma gidiyorum, mutluyum. İlk defa da böyle özel bir şeyse benim için güzel. Kaybettiklerimiz, uğraştıklarımız, verdiklerimiz; bizim için büyük bir acı bu. İnşallah bir daha tekrarı olmaz. Güzel günler istiyoruz” diye konuştu.

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hosgör-haber içi

Bir diğer yolcu ise duygularına hakim olamadığını belirterek, “Ne mutlu. Allah kimsenin başına vermesin öyle günleri. Bu millete yazık” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
İHA
Editör

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