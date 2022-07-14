SON
DAKİKA
Vitrinde kedi ve köpek satış yasağı başladı
Facianın eşiğinden dönüldü: Mangal keyfi bir mahalleyi küle çevirecekti
Dolar/Euro paritesi 1'in altında
Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı

AFAD Başkanı Sezer: 'Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada'

Muğla'da meydana gelen yangın felaketine müdahale çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 'Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangın sonrası bölgedeyiz. Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada' dedi.

AFAD Başkanı Sezer: 'Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

AFAD Başkanı Sezer Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen yangın felaketi sonrası bölgede olduklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Devletin tüm imkanları ile sahada mücadele verdiğini aktaran Sezer, “Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen yangın sonrası bölgedeyiz. Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada. Orman Genel Müdürlüğü çalışanları başta olmak üzere, havadan ve karadan müdahale çalışmalarında fedakarca görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
AFAD Başkanı Sezer: 'Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada'
AFAD Başkanı Sezer: 'Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada'
AFAD Başkanı Sezer: 'Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada'
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin