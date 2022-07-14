15 Temmuz program değişikliği

Silivri İlçe Kaymakamlığınca yapılan duyuruya göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı içeriğinde değişiklik yapıldı. İlçemizdeki programın öğleden sonraki kısmı iptal edildi.

Yapılan duyuru şöyle: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri münasebetiyle ilçemizde yapılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programımızın öğleden sonraki kısmı ( Saat 20:00 den itibaren planlanan programlar ) Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Fatih Saraçhane Parkında 15.07.2022 Cuma günü, saat 17.30 da düzenlenecek İstanbul Programı nedeni ile Valilik talimatı ile iptal edilmiş olup; ( Öğleden önce saat 10:00'daki Şehit Kabirleri ziyareti , 12:30'daki Mevlid-i Şerif programı ilçemizde aynı tarih ve saate yapılacaktır. Ayrıca saat 00.13 sela ve sabah namaz programı gereği üzere aynen eda edilecektir.) İlçemizden yapılacak katılımların Fatih Saraçhane Parkı'nda 15.07.2022 günü saat 17.30'da başlayacak programa yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”