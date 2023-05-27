2023 TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2023 faaliyet programı dahilinde yapılan TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı.

Mart ayında başlayan 6 etap A, 4 ayak B kategorisinden değerlendirilen golf turu, sezon boyunca oynanan heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Antalya, İstanbul, Muğla illerinde oynanan A ve B kategorilerinde toplamda 15 kulüpten 35 sporcudan turnuvalar sonunda bir “Genel Klasman” tablosu oluşturuldu. Erkekler ve kadınlar A kategorisi 6 ayak sonunda, erkekler ve genç kızlar B kategorisi 4 ayak sonunda, sporcuların oyun performanslarına göre sıralama oluşturuldu.

TGF Türkiye Golf Turu’nun Genel Klasman tablosuna göre A kategorisi erkeklerde Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan birinci, Olympos Golf Kulübü’nden Kadirhan Yener ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli üçüncü, A kategorisi kadınlarda Gloria Golk Kulübü’nden Sude Bay birinci, Bodrum Golf Kulübü’nden Zeynep Süalp ikinci, National BGK’dan Ayşe Demir üçüncü oldu.

B kategorisi erkeklerde Ankara Golf Kulübü’nden Semih Engez birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Efe Sargın ikinci, Moda Golf Kulübü’nden Kerem Karşı üçüncü, B kategorisi kadınlarda Ataşehir Golf Kulübü’nden Merve Üçerler birinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Alya Su Çiğdem ikinci, Carya Golf Kulübü’nden Fatma Kuş 2023 TGF Türkiye Golf Turu’nu üçüncü olarak tamamladı.

Genel klasman tablosunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular için final raundu sonunda ödül töreni düzenlendi. Kazananlara kupalarını, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan takdim etti.