3 ay önce evlendiği eşini ölü bulmuştu, keşif yapılmasına karar verildi

Kocaeli'de henüz 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan'ı evde ölü bulan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilen sanığın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

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  • 05.07.2022 14:02
  • Güncelleme: 05.07.2022 21:18
3 ay önce evlendiği eşini ölü bulmuştu, keşif yapılmasına karar verildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kocaeli’de henüz 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan’ı evde ölü bulan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilen sanığın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Olay, 20 Mart 2021 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi’nde meydana geldi. 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan’ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay yerinde keşif yapılacak

Hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Ö.F. ve aileler katıldı. Taraf avukatları savunma yaparak olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışı yasağı ve konuttan çıkış yasağının devamına, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İHA

Editör
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