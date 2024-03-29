3. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3. kattaki dairenin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

3. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3. kattaki dairenin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Güney Mahallesi Preveze Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki B.T., dengesini kaybederek balkondan düştü. Sesi duyan ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak zemine düşen çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.