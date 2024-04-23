3 ton 224 kilo atık pil bilim setine dönüşüyor

Duracell ve Doğa Koleji’nin sürdürülebilirliği vurguladığı atık pil geri dönüşümü “Battery Friend Forever” kampanyası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tamamlandı.

82 Doğa Koleji kampüsünde, 70 öğretmenin süreci takip ettiği, yirmi bin öğrencinin bir buçuk ayda katıldığı projede 3 ton 224 kg atık pil toplandı.

Toplanan piller bilim setine dönüşecek, iyilik hareketi ile dezavantajlı bölgelerde eğitim alan çocuklara ulaştırılacak.

Doğa ve bilim için yarıştılar

Duracell’in Dünya Pil Günü çerçevesinde başlattığı, ‘atık pillerin dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için bilim setine dönüşmesi amacıyla toplanması projesi’ devam ediyor. Doğa Koleji de bu iyilik hareketine ‘Battery Friend Forever’ kampanyası ile destek oldu. Proje kapsamında başlatılan ‘atık pil toplama yarışması’ sonuçlandı. Doğa Kolejlerinin tüm kampüslerinin katıldığı yarışmada, öğrenciler ‘atık’ ve ‘sürdürülebilirlik’ alanında eğitimler aldı, bir buçuk ay boyunca atık pilleri topladı. Tüm kampüsler en çok atık pil toplayan kampüs olmak için çalıştı. Öğrencilerin ve velilerin desteği için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Böylece kampanya sürecinde toplamda 3 ton 224 kg atık pil toplanmış oldu.

"Çocukların daha fazlasına yapma gücüne inanıyoruz"

Duracell Türkiye Ceo’su Kerem Sinanoğlu, “Duracell olarak bilimi merkeze aldığımız projeler yürütmekten, bu projeleri Doğa Koleji gibi köklü bir eğitim kurumu ile beraber sürdürmekten ve “Battery Friend Forever” kampanyasını 23 Nisan gibi özel bir günde tamamlamaktan dolayı çok mutluyuz. Sürdürülebilirlik bilincini nesilden nesile aktarmak için en doğru yolun da eğitim olduğunu biliyoruz. Buradan hareketle çocukların “daha fazlasını yapma gününe” inanıyoruz ve atık pilleri toplayarak, hem doğamızı koruyor hem de dezavantajlı bölgelerde zor koşullar altında eğitim alan çocuklarımıza destek oluyoruz. Bir buçuk ay gibi kısa bir süre içinde 3 ton 224 kg atık pil toplayarak, binlerce öğrenciye bilim seti ulaştırma hedefimize omuz veren tüm Doğa Koleji ailesine de sonsuz çok teşekkür ederiz“ dedi.

“Hem atık çıkmasını sıfırlıyoruz hem de karbon salınımını düşürüyoruz”

Sürdürülebilirliğin Duracell’in odağındaki en önemli konulardan biri olduğunu da vurgulayan Sinanoğlu, “Üç temel stratejimiz var; eğit, azalt ve topla. Gerek karbon emisyonunu ölçümleyen ve raporlayan ilk pil firması olmamız sebebiyle, gerekse Avrupa’da bulunan bütün üretim tesislerimizin yeşil enerji ile çalışıyor olması sebebiyle hem atık çıkmasını sıfırlıyoruz hem de karbon salınımını düşürüyoruz. Tüm ürünlerimizi yüzde 90 karton ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş paketlerle tüketicilere ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Duracell Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen ‘Optimum’ teknolojisinin, pil atıklarını azaltmadaki rolüne de değinen Sinanoğlu, “Verimsiz teknoloji ile üretilen piller ile karşılaştırdığınızda 1 Duracell Optimum pil, 30 tane sıradan çinko karbon pilin verdiği enerjiyi verebiliyor. Bu da 1 tane Duracell Optimum pil kullandığınızda 1 atık pil ortaya çıkartırken, diğerlerinde 30 tane atık pil çıkartıyorsunuz. Duracell Optimum pil kullanarak çevre kirliliğini de minimuma indiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilim seti kampanyasının yanı sıra Duracell’in deprem bölgesine yönelik başlattığı ‘Bilim Odası’ çalışması hakkında da bilgi veren Sinanoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından bölgedeki çocuklarımız için kalıcı bir proje yapmak için TOÇEV ile birlikte yola çıktık. TOÇEV’in, Türkiye genelinde yürüttüğü ‘GÜNEBAKAN’ projesi dahilinde ilköğretim okullarında var olup da yetersiz olan veya hiç olmayan kütüphane, müzik odası, spor alanı, oyun bahçesi, çok amaçlı kullanım odası ve benzeri alanların onarımına, Duracell olarak ‘Bilim Odası’ projesi ile katkı sunmak istedik. Proje deprem faciasında büyük yara alan Adıyaman Merkez Öğretmen İlkokulu ile başladı. Böyle bir proje ile deprem bölgesindeki çocuklarımıza bir bilim odası hediye ettiğimiz için çok gururluyuz” dedi.

Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, “Doğa Koleji’nde verdiğimiz ekoloji eğitiminde öğrencilerimizin doğa ile bağlarını güçlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik projeleri ile olumlu ve olumsuz davranışların sorgulamasını sağlıyoruz. Her proje bizler için doğaya atılan büyük bir adım. Atık pil geri dönüşüm kampanyası gibi birçok proje hayata geçiriyoruz ve öğrencilerimizi süreci hayal edip, yönetmek ve yürütmenin tam ortasına koyuyoruz. Geleceğin Doğası için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek ve bugünden doğru seçimler yapmamızı sağlamak amacı ile yürütülen projede; sürdürülebilir yaşamın en önemli ipuçlarından biri çöp ve atık kavramlarının bilincinde olmak temel hedef oldu. Öğrencilerimize edindirmek istediğimiz en önemli kazanımlardan biri doğaya karşı sorumluluklarınızın farkında olunması” dedi.