4 ayrı kaza hepsi de kavşakta: O kazalar kamerada

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan 4 kazanın da kavşakta meydana gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

4 ayrı kaza hepsi de kavşakta: O kazalar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan 4 kazanın da kavşakta meydana gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Şubat ayında meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Kameralara yansıyan 4 kazanın da kavşaklarda meydana gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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