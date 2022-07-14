 Gut hastalığında beslenme tedavisinin 6 kuralı:

Kolan Hastanesi Diyetisyenlerinden Merve, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

GUT Hastalığı; kralların hastalığı veya zengin hastalığı olarak bilinen şiddetli romatizma hastalığıdır. Erkeklerde daha yaygın görünen, atak döneminde çok şiddetli ağrılar yaşatan bu hastalık kişilerin iş ve sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir.

Eklemleri ve kıkırdak dokuyu tutan bu hastalık genellikle ayak parmağında şişme ve şiddetli ağrıyla kendini gösterir. İlerleyen dönemde dirseklerde ve kulak kepçesinde tofüs adı verilen damlacık şeklinde birikimler de görülebilir.

Normalde proteinlerin sindirimi sonrası artık madde olarak ürik asid oluşur ve böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ürik asidin atımında yaşanılan problemler ya da bu maddelerin çok fazla üretilmesi, kanda ve vücutta birikmeler ile sonuçlanabilir. Kan dolaşımındaki ürik asit miktarının normalin üstüne çıkmasına hiperürisemi denir. Ürik asidin atımında yaşanılan problemler ya da bu maddelerin çok fazla üretilmesi, kanda ve vücutta birikmeler ile sonuçlanabilir. Kanda artan ürik asit düzeyi sonucu idrarın ve kanın asidik düzeye çıkmasına sebep olmaktadır.

Gut hastalığı akut atak, interkritik dönem, kronik gut ve tofüslü gut olmak üzere 4 evre şeklinde seyreder. Ataklar halinde seyreder. Dönem dönem hasta rahatlasa da atak döneminde büyük sıkıntılar yaşayabilir. Bu dönemde hastanın PÜRİNDEN FAKİR DİYET yapması gerekmektedir.

Kilo vererek ideal kilonuza ulaşmanızla birlikte, kandaki ürik asit seviyeniz de belirgin azalacaktır. Kilo vererek yük taşıyan eklemlerinize (kalçalar, dizler, ayak bilekleri ve ayak parmakları) ağırlık binmesini azaltır. Düşük kalorili, fazla aç kalınarak yapılan yıkıcı diyetler ve çok hızlı kilo vermek kandaki ürik asit miktarını artırarak gut ataklarını tetikler. Beslenme uzmanıyla birlikte ilerlemeniz oldukça önemlidir.



YÜKSEK PÜRİN İÇEREN GIDALARI TAMAMEN HAYATINIZDAN ÇIKARTIN

• Sakatatlar: karaciğer, böbrek, kalp ve timüs

• Küçük balıklar; hamsi, sardalya

• Ançüez

• Av hayvanları; sülün, tavşan vb.

• Kabuklu deniz ürünleri: özellikle midye, yengeç, karides ve diğer deniz kabukluları, balık yumurtası, havyar

• Kepek, çavdar, yulaftan yapılmış ekmekler

• Mayalı ürünler; bira

ORTA DERECEDE PÜRİN İÇEREN BESİNLERİ SINIRLI TÜKETİN

• Et, tavuk, balık

• Bulgur

• Mantar

• Bezelye

• Kuru baklagiller (nohut, mercimek, barbunya, kuru fasulye)

• Ispanak, karnabahar, kuşkonmaz

DÜŞÜK DERECEDE PÜRİN İÇEREN BESİNLERİ RAHATÇA TÜKETİN

• Az yağlı peynir

• Yarım yağlı veya light süt

• Yumurta

• Beyaz ekmek (diyabet hastaları kullanmamalı)

• Meyveler

• Sebzeler (yüksek derecede pürin içerenler hariç)

• Tahıllar (bulgur hariç)



Gut hastalığında beslenme tedavisinin 6 kuralı:

1. Pürinden zengin besinler diyetten çıkarılmalıdır ya da beslenme uzmanının belirlediği miktarda tüketilmelidir.

2. Yağ vücutta ürik asit birikimini artırır. Bu nedenle tüketilen yağ miktarına dikkat edilmelidir.

3. Pürinden zengin olmayan sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.

4. Bol sıvı almaya özen gösterilmelidir.

5. Alkol ve alkollü içeceklerden uzak durulmalıdır.

6. İdeal kilo korunmalı, varsa fazla kilolar beslenme ve diyet uzmanından yardım alarak verilmelidir.