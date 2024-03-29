Ahmet Ermiş, Gönüllere Dokundu

Saat 21.30'da sahneye adım atan Ermiş, kendine has enerjisiyle dinleyicileri büyüledi ve tam 1.5 saat boyunca müzik ziyafeti sundu. Dudullu Meydanı'nda coşkulu bir kalabalığın oluşturduğu atmosferde, binlerce müziksever Ahmet Ermiş'in dokunuşlarıyla adeta büyülendi.

Ahmet Ermiş'in sahnedeki performansı sadece müzikle sınırlı kalmadı; sevilen şarkıları seslendirirken araya sık sık yaptığı espriler ve samimi diyaloglarıyla da izleyicileri mest etti. Sendur Aydın'ın yönettiği muhteşem orkestra eşliğinde, Ermiş'in sesi gönüllere dokunurken, seyirciler unutulmaz bir geceye tanıklık etti.

Sevilen şarkıcı sadece müziğiyle değil, aynı zamanda samimi tavırlarıyla da izleyenlerin kalplerine taht kurdu. Konserin sonunda seyircilere teşekkür eden Ermiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de organizasyon için özel bir teşekkürle gecenin son perdesini indirdi. Bu unutulmaz gece, müzikseverlerin hafızalarında uzun süre yer edecek gibi görünüyor.