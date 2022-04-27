Akaryakıtta istihdam artıyor

Akaryakıt sektöründe istihdam ve yatırımlar hız kazandı. Türkiye çapında 100 istasyona ulaşan Class Petrol, 2023 yılına kadar 1 milyar TL yeni yatırım yaparak, istasyon sayısını 250’ye çıkarmayı planlıyor.

Naifoğlu Holding çatısı altında faaliyet gösteren Class Petrol, yatırımlarını hızlandırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye çapında 100 istasyona ulaşarak bin 500 kişiye istihdam sağlayan şirket, 2023 hedeflerini de güncelledi. Bugüne kadar 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan şirket, 2023 yılına kadar 250 istasyon ve 2 bin 500 kişiye iş imkânı sağlayacağını duyurdu. Dev şirket, açılacak tüm istasyonlarla birlikte 1 milyar TL yatırım daha yapacağını açıkladı.

“Yatırımlarımıza hız veriyoruz”

Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, şirket ve akaryakıt sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uslu “Bugüne kadar ülkemiz adına hız kesmeden yatırımlarımıza devam ettik. Ekonomide yaşanan çalkantılı durumda dahi istasyon ve istihdam sayımızı artırdık. Enflasyonla mücadele kapsamında uygun fiyatlı akaryakıtı satışını sürdürdük. Yerli ve milli marka imajımızı koruyarak, şimdi de yatırımlarımıza hız veriyoruz. Markamıza gelen yoğun talep bizi gururlandırıyor. Böyle bir dönemde Class Petrol markasının büyüme başarısı göstermesi, hem sektörün hem de vatandaşların bize olan güvenini gösteriyor” dedi.