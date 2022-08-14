Siemens
SON
DAKİKA
Kurtdere Güreşlerinde Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga
Red Bull Uçuş Günü 200 bini aşkın kişinin katılımıyla İstanbul'u uçuş moduna aldı
Bakan Nebati: 'Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız'
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre Pazartesi’nin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00 yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Editör

Bakmadan Geçme

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı