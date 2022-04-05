Aktif Çağrışım yine fark yaptı

Silivri 'de 15 yılı aşkın istikrarlı ve kararlı çalışmasıyla bilinen, güvenin ve özel gereksinimli bireylerin ilk sırada tercih ettiği kurum Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi farkındalığı artırmak adına yine farkını ortaya koydu.

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  • 05.04.2022 11:27
  • Güncelleme: 05.04.2022 11:28
Aktif Çağrışım yine fark yaptı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Her yıl her özel çocuğun durumuna göre, motivasyon ve sosyalleşme etkinliklerini yapmaya devam ediyor. Bu yılın farkındalık etkinliği de veli ve çocuklar tarafından memnuniyet ve sevgiyle karşılandı.

Etkinliğin sonunda balon uçuran çocuklar ve velilere kurum sahibesi Seda Şahin'in konuşması duygulandırdı. Şahin:" Her anne kutsal ve değerlidir elbette lakin, siz çok daha kutsalsınız, sizin özel gereksinimleri olan, size çok daha fazla ihtiyaç duyan melekleriniz var. Biz bunun farkındayız ve sizin yükünüzü hafifletmek için, paylaşmak için bir gün değil her gün yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

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Velilerden teşekkür ve övgü alan kurum çalışanları hep birlikte güzel bir farkındalık gününü anı defterlerine kaydettiler.

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