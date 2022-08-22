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Ali Cansız'dan Silivrispor'a ziyafet

Gümüşyaka'da faaliyetlerini sürdüren Cansızoğulları Et Ürünleri işletmecisi Ali Cansız bölgesinde kampta bulunan Silivrispor'a mangal ziyafeti verildi.

Ali Cansız'dan Silivrispor'a ziyafet
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TFF Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Silivrispor yeni sezon hazırlıklarını geçirdiği Gümüşyaka’da el üstünde tutuluyor. Haftanın birçok günü mahalle esnafının desteklediği günlerde bir araya gelen Silivrispor yönetimi ile birlikte hem güzel bir sohbette buluyorlar hem de ilçe takımına desteklerini veriyorlar. Önceki gün Gümüşyaka’da faaliyetlerini sürdüren Cansızoğulları Et Ürünleri sahibi Ali Cansız tüm ekibi verdiği mangal partisinde bir araya getirdi. Kulüp Başkanı Akgün Duru’nun da katılım sağladığı akşam yemeğinde Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin’de yakın arkadaşı Ali Cansız’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Gecede tüm yemekler ise kulüp yemek sorumlusu Mert Eraslan tarafından yapıldı.

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Sporturk/ Engin Akın

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