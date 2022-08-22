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Silivrispor tesislerinde sona az kaldı
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Silivrispor tesislerinde sona az kaldı

Yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala Silivrispor'un kullanımına verilecek olan konaklama tesislerinde sona az kaydı ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz söz verdiği tarihte teslim ederek tesis oyuncuların kullanımına açılacak.

Silivrispor tesislerinde sona az kaldı
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TFF Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Silivrispor’un tesis sorununa kökten çözüm geldi. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan tesis eski yerinden alınarak tamamen yenilenmiş bir şekilde yeni yerine taşınıyor.

Silivrisporlu oyuncu ve teknik ekibin konakladığı, tüm öğün yemeklerini yediği ve maç toplantılarını yaptığı tesis Başkan Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda yenilerek yapılıyor. Başkan Volkan Yılmaz Pazar günkü mesaisinde Başkan Yardımcısı Hasan Solak ve Proje Koordinatörü Tarık Gürleyen ile birlikte Silivrispor’a söz verdiği konaklama tesislerinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

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Sezon öncesi kulübün tesis ihtiyacını bir an önce karşılamak üzere başlayan çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.  Başkan Volkan Yılmaz, “Silivrispor’umuzun kullanımına sunacağımız tesisin yapımına yönelik çalışmalarımızı inceledik” diyerek incelemeye dair paylaşımda bulunurken, spor ve sporcuya destek konusundaki kararlılığı ile tesisleşmeye sözde değil özde, yatırımlar ile önem verdiklerinin altını çizdi.

Sporturk/ Engin Akın

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