Alkollü şahıslar birbirine girdi, soluğu hastanede aldılar

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan K.H. ile T.B. arasındaki alkolün de etkisiyle tartışma çıktı. Sözlü atışmanın ardından ikili birbirine girdi. Kendisine küfür edildiği gerekçesiyle sinirlenen K.H. tekme ve yumrukla saldırdığı T.B.’yi darp etti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan T.B.’nin 4.13 promil alkollü olduğu belirlendi. K.H. de hastaneye gidip darp raporu aldı.

Öte yandan polis tarafından gözaltına alındığı sırada gazetecinin, "Neden kavga ettiniz" diye sorduğu K.H., "Beni çok tahrik etti, dayanamadım" şeklinde cevap verdi.