Almanya'da 'beyin ölümü' gerçekleştiği iddia edilen hasta Türkiye'ye getirildi

Almanya'da 'beyin ölümü' gerçekleştiği iddia edilen ve hastaneden eve gönderilen Osman Kızılkaya (59) ambulans uçakla, tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirildi.

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  • 02.06.2022 02:35
  • Güncelleme: 02.06.2022 08:30
Almanya'da 'beyin ölümü' gerçekleştiği iddia edilen hasta Türkiye'ye getirildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Almanya’da ’beyin ölümü’ gerçekleştiği iddia edilen ve hastaneden eve gönderilen Osman Kızılkaya (59) ambulans uçakla, tedavi edilmek üzere Ankara’ya getirildi.

Almanya’nın Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya evinde rahatsızlanması üzerine Dresden’deki bir hastaneye sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilen Kızılkaya, evine gönderildi. Kızılkaya’nın yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimatı üzerine Osman Kızılkaya’nın Türkiye’ye getirilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Saat 17.20’de Ankara’dan hareket eden ambulans uçak Almanya’nın Dresden şehrine gitti. Dresden Havalimanı’na inen uçak Kızılkaya’yı alarak 2,5 saat süren yolcuğun ardından Türkiye’ye getirdi. Ankara Esenboğa Havalimanı terminaline gece saatlerinde inen uçaktan alınan Kızılkaya, tedavi edilmek üzere ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Acil Tıp Uzmanı Erhan Er, ise yolculukta herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Almanya’da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey, az önce uçakla Ankara’ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla “evi”, yani ülkesi sahip çıktı!”

İHA

SHA Editör
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