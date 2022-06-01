Kumburgaz'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kumburgaz'daki otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 01.06.2022 21:50
  • Güncelleme: 01.06.2022 22:09
Kumburgaz'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Alp Güney’in (14), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

'Hevesleri kursağında kalacak'

‘Hevesleri kursağında kalacak’

Volkan Yaran, İstanbul'un Yeteneği seçildi

Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

5
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

DAHA FAZLA
Silivri'de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Silivri’de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

'Yaman' Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

‘Yaman’ Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa'ya kadınlar plajı müjdesi

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada