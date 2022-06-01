Kumburgaz'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Kumburgaz'daki otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Alp Güney’in (14), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN