Altıeylül'de 100 bin ton geri dönüşüm dönüştürüldü

Altıeylül Belediyesi bünyesine kazandırmış olduğu 2 adet sıfır atık, 2 adet de katı atık toplama aracıyla filosunu güçlendirdi. Altıeylül’ün daha temiz ve çevreci bir ilçe olması için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Bünyemize kazandırmış olduğumuz 4 adet yeni araçla sıfır atık çalışmalarımızı daha da hız kazandıracağız” dedi.

Çevre ve doğa dostu bir belediyecilik anlayışıyla hareket eden, geri dönüşüm ve ‘Sıfır Atık’ projeleriyle Altıeylül Belediyesi, 2023 yılında da çevreci belediyeler arasında öncü rolünü korudu. Yıl boyunca yürütülen Sıfır Atık çalışmaları sayesinde 60 bin ton evsel katı atık, 250 adet kafesli geri dönüşüm ekipmanları ile evlere dağıtılan 7 bin adet iç mekân geri dönüşüm kutusu, kamu ve kuruluşlara, oteller, alışveriş merkezi gibi yerlerden bu zamana kadar da bin 100 ton geri dönüşüm dönüştürüldü.

Başkan Hasan Avcı: “Filomuzu güçlendirdik”

Başkan Hasan Avcı; konuyla ilgili şunları ifade etti: “Altıeylülümüzü sıfır atık ve geri dönüşüm bilinci yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde geniş bir tabana yayıldı. En büyük hedefimiz temiz doğa, mutlu bir gelecek. Bu hedefimize, çevre sağlığına hassasiyet ve duyarlılık gösteren tüm hemşerilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Altıeylül Belediyesi daha temiz ve atıkların kaynağından ayrıştırılması hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarda kullanılmak üzere 2 adet Evsel Katı Atık Toplama Aracı ve 2 adet geri dönüştürülebilir atıkları toplama aracı ile filosunu güçlendirdi” dedi.

“ilçemiz için hizmet etmeye devam ediyoruz”

Başkanı Hasan Avcı Müdürlüğümüz ve Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz bünyesine kattığımız araçlarımızla filomuzu daha da güçlendirerek ilçemiz için hizmet etmeye devam ediyoruz. Sıfır atık için 2 adet, katı atık toplama için de 2 adet olmak üzere toplam 4 adet yeni aracımızı filomuza kazandırmış olduk. Altıeylülümüz için şehrimiz için durmadan, yorulmadan ekibimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

-Başkan Avcı: “Her alanda hizmetlerimizi artıracağız”

Geçtiğimiz yıl içerisinde merkez ve kırsal mahallelerimize 16 bin 500 adet çöp konteyneri dağıtıldığını ifade eden Başkan Avcı, “60 bin ton evsel katı atık, 250 adet kafesli geri dönüşüm ekipmanları ile evlere dağıtılan 7 bin adet iç mekân geri dönüşüm kutusu, kamu ve kuruluşlara, oteller, alışveriş merkezi gibi yerlerden bu zamana kadar bin 100 ton geri dönüşüm dönüştürüldü. Ayrıca 115 adet tek biriktirme kumbarası ile 100 ton tekstil atığı, 12 farklı noktada bitkisel atık yağma makineleri ile 2 bin 500 litre bitkisel atık ve bin kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. Altıeylül ilçemizin daha sağlıklı ve daha yaşanabilir yer olması amacıyla çevreye sosyal projelere ve her alanda hizmetlerini arttırarak sürdüreceğiz”