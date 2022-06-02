Altınkök, 'Tarla satışı arttıkça çiftçilik yapmak zorlaşıyor'

independentturkish.com sitesinde yayınlanan makalede "Çiftçi sayısı azalırken, tarla satışı artıyor. Üretime katkısı olmayan tarla alan şehirliler, çiftçiliği zorlaştırıyor" şeklinde dikkat çeken başlıklar öne çıkıyor. Konu ile alakalı aynı portala demeç veren Silivri Emlak Müşavirleri Derneği (SEMDER) Başkanı Mustafa Altınkök, "Tarla satışları artıkça çiftçilik yapmak zorlaşıyor. Birçok çiftçi, bir süre sonra örneğin çocuğunu evlendirmek için veya başka bir giderini karşılamak için tarlalarını elinden çıkarmaya başlıyor" diye konuştu.

işte Altınkök'ün o açıklaması:

Tarlaların yatırım aracı olarak görülmesi satışları artırdı

Bilindiği gibi Silivri, İstanbul'da yaşayıp tarla sahibi olmak isteyenlerin ilk gözünü çevirdiği yerlerin başında geliyor.

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği (SEMDER) Başkanı mustafa altınkök de son yıllarda çiftçi sayısı azalırken tarla satışlarının arttığı yönündeki tespitin doğru olduğunu ifade etti.

"Silivri bölgesinde son 10 yıldır köylerdeki tarlalara karşı yoğun bir talep var" diyen Altınkök, "Bunun temel amaçlarından biri de insanların tarlaları bir yatırım aracı olarak görmesi. 5 yıl içinde kazanılan parayı görünce eşini dostunu da tarla almaya yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Tarla satışı arttıkça çiftçilik yapmak zorlaşıyor"

Altınkök'ün tespitlerine göre tarla satışı artan yerlerde tarım artmıyor tersine azalıyor. Altınkök, "Tarla satışları artıkça çiftçilik yapmak zorlaşıyor. Birçok çiftçi, bir süre sonra örneğin çocuğunu evlendirmek için veya başka bir giderini karşılamak için tarlalarını elinden çıkarmaya başlıyor diye konuştu.

Altınkök, Selimpaşa'dan şöyle bir örnek verdi:

Selimpaşa'da 10 yıl önce 19 bin 800 dönüm alan içerisinde çok ciddi çiftçilik yapılıp 4-5 bin tona yakın buğday elde edilirken 2020'li tarihlerden itibaren çiftçilik yapılan alan 3 bin dönüme kadar düştü. Tarla satışlarının arttığı yerde tarım gözle görülür şekilde düşüyor. Biz bunu burada net olarak yaşadık.

"Tarla alan şehirlilerin yüzde 1'i bile ciddi tarım yapmıyor ama icar fiyatlarını yükseltiyorlar"

Şehirlerden gelip kırsalda tarla alanların yüzde 1'inin bile ciddi tarım yapmadığını öne süren Altınkök, "Daha çok birikimini korumak için alıyorlar. Öyle buğday üretimi gibi tarıma yönelen yok. En fazla yapsa yapsa icara (tarım için kiraya vermek) veriyor. Bu sefer de çiftçinin 200-250 liraya aldığı icar fiyatları 400 liralara çıkmış durum" görüşünü belirtti.

Silivri bölgesinde tarla alımlarına en büyük ilginin doktor ve avukatlardan geldiğini söyleyen Altınkök, "Müstakil alım yapıyorlar. '3 - 4 bin metrekare bir yer alıp içerisine işte bir bağ kurarım veya bir meyve bahçesi koyarım ya da küçük bir müştemilat yaparım' diye düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

Hem Büyükduman hem de Altınkök, şimdilik yabancıların tarla alımlarının ciddi boyutlarda olmadığını da sözlerine ekledi.