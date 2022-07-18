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Anne çocuk etkinlikleri başladı

Silivri Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan anneler ile çocuklarının keyifli vakit geçirmeleri ve eğlenirken öğrenmeleri amacıyla düzenlenen Anne Çocuk Etkinlikleri başladı. Çocukları yüz boyama, müzikli dans, kukla gösterisi, kâğıt kesme ve sürpriz hediyelerle anneleri ise geri dönüşüm el sanatları ile buluşturan etkinlikler ağustos ayının sonuna kadar devam edecek.

Anne çocuk etkinlikleri başladı
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Silivri’de çocukların eğitimi, yetişkinlerin ise çevre ve topluma karşı daha da bilinçlendirilmesi adına birçok farklı projeye imza atan Silivri Belediyesi, etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Silivri Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan anneler ile çocuklarının keyifli vakit geçirmeleri ve eğlenirken öğrenmeleri amacıyla düzenlenen Anne Çocuk Etkinlikleri başladı. Silivri Belediyesi Kültür Merkezi eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler ile çocuklar yüz boyama, müzikli dans, kukla gösterisi, kâğıt kesme ve sürpriz hediyelerle; anneler ise geri dönüşüm el sanatları (Cam şişe değerlendirme) ile buluşturuluyor. Etkinliklere Silivri’nin merkeze uzak mahallelerindeki tüm çocuklar ile anneleri katılabiliyor. Anne Çocuk Etkinliklerinde çizgi film kahramanları Miki ve Mini’nin maskotları da çocuklarla bir arada oluyor. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü Danamandıra ve Büyüksinekli Mahallelerinde başlayan etkinlikler ağustos ayının sonlarına kadar devam edecek.

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