'Ardınızda bırakmadan bir bakın'

Birçoğumuz tuvalette işini bir an önce bitirip sifonu çekmek istiyor. Tuvaletimiz hakkında konuşmaktan çekiniyoruz ama bir an önce kurtulmak istediğimiz ve utandığımız tuvaletimiz bizimle ilgili çok şey anlatıyor.

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  • 14.06.2022 16:17
  • Güncelleme: 14.06.2022 16:17
'Ardınızda bırakmadan bir bakın'
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Silivri Kolan Hastanesi diyetisyenlerinden Merve Altın, Dışkı ve idrarın habercisi olabileceği bazı hastalıklar hakkında bilgiler verdi. Altın, “ Vücutta gün içinde yüzlerce reaksiyon gerçekleşiyor. Hücrelerimiz, organlarımız, sistemlerimiz biz uykudayken bile çalışıyor ve tüm bunların sonucunda bir çıktı oluşuyor.  Bu nedenle kan tahlillerinin yanı sıra dışkı ve idrar tahlilleri yapıyor; hatta rengini, kokusunu, kıvamını sorguluyoruz. 
Sizlere önerimiz tuvaletinizi yaptıktan sonra idrar ve dışkınıza bakmanız” dedi.
Altın, sözlerini şöyle sürdürdü;
Dışkı ve idrarınız habercisi olabileceği bazı hastalıklar; 
-    Köpüklü idrar – böbrekten protein kaçağı
-    Ekşi kokulu, koyu renk idrar -  idrar yolu enfeksiyonu 
-    Açık çay rengi idrar – böbrek ve mesane rahatsızlığı
-    Tatlı kokan idrar – şeker hastalığı
-    Kıvamı yoğun, rengi koyu idrar – susuzluk ve böbrek hastalığı 
-    Siyah dışkı – mide kanaması 
-    Dışkıda kan olması – bağırsakta yara
-    Yapışkan ve tuvaletten zor temizlenen dışkı -  kalın bağırsak hastalığı
-    Yağlı dışkı – pankreas ve ince bağırsak hastalıkları 
-    Camcı macunu renginde dışkı – safra yollarında tıkanıklık 
-    Yedikleriniz dışkıda parça parça gözüküyorsa – mide ve bağırsak hastalıklarının habercisi olabilir. 
   
Dışkı ve idrar rengi yediklerimizden etkilenebiliyor. Örneğin mısır sindirimi zor olduğu için dışkıda gözükebiliyor veya pancar yediğimizde dışkımızda hafif kırmızıya dönük renk olabiliyor. O yüzden 1-2 defa dışkı ve idrarımıza bakarak panik yapmamalıyız. Yukarıda saydığım durumlar sizde uzun zamandır varsa muhakkak doktor muayenesi öneriyoruz. Sağlıklı günler. 
 

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