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Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı

Çanakkale'de Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in katil zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, özel olarak oluşturulan jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. 120 saatlik kamera kayıtlarının incelendiği olayda, Akçekaya'nın cinayeti daha önceden tasarladığı belirlendi.

Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı
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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in 13 Temmuz günü çiftlik evinde cansız bedenlerinin bulunmasının ardından olayı aydınlatmak için Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel tim oluşturuldu. JASAT, İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, cinayet şüphelisi olarak 6 ay önce çiftlik evine gelerek Nazmi Arıkan’la alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığını belirlediği Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya üzerinde yoğunlaşarak, teknik ve fiziki takip başlattı.

120 saatlik kamera kayıtları incelendi

Şehirler arası otobüs firmalarının yolcu listelerini kontrol eden jandarma ekipleri, terminallerdeki kameralar, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS), yol güzergahlarındaki şehir ve güvenlik kameraları olmak üzere toplam 120 saatlik kamera kaydını saniye saniye izledi. Sabit bir ikamet adresi bulunmayan ve 100’e yakın ikameti kullandığı belirlenen Akçekaya’nın Etiler Mahallesi Tuğcular Sokak’ta başka bir kişi üzerine kiralanan evde olduğu kamera kayıtlarından belirlendi. Bunun üzerine oluşturulan jandarma özel timi, 14 Temmuz gecesi saat 03.00 sıralarında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro dedektiflerinin de desteğiyle adrese baskın düzenleyerek, kimya öğretmeni Ufuk Akçekaya’yı gözaltına aldı.

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Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı
Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı
Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı
Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı
Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı
Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı
İHA
Editör

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