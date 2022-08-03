Siemens
SON
DAKİKA
Odessa'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi 'Müşterek Denetleme Timi' tarafından denetlendi
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
İlk tahıl gemisi 'Razoni' İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cemevlerini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu: 'Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi'
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Aynı günde 4 işyerini soydular

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aynı 4 ayrı işyerine giren 3 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Aynı günde 4 işyerini soydular
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ndeki 4 ayrı iş yeri hırsızların hedefi oldu. Aynı dükkanlara giren 4 hırsız buldukları değerleri eşyaları alıp kayıplara karıştı. Şikayet üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen 3 hırsız aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yusuf A.’nın 11 suç kaydı, Barış Ç.’nin 19 suç kaydı ve Volkan A.’nın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP’de görev devir teslimi yapıldı
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Adsom'dan SMA Hastası Asel'e Büyük Destek
Adsom’dan SMA Hastası Asel’e Büyük Destek
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
İstanbul'da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
İstanbul’da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin