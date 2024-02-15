Aysel Özkan'dan koparmada bronz madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Aysel Özkan, bronz madalya kazandı.

Aysel Özkan'dan koparmada bronz madalya
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli halterci Aysel Özkan, bronz madalya kazandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nın dördüncü gününde kadınlar 64 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli halterci silkme müsabakasında 116 kilo ve toplamda 214 kiloluk derecelerle dördüncü sırada yer aldı.

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MDK
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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü başarısından dolayı Özkan’ı, kulübünü ve antrenörleri tebrik etti.