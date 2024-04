TAKİP ET

Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Chris Botti’nin 17 Mayıs’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleri ile buluşacak.

Dünyanın en sevilen trompetçisi, Grammy ödüllü efsane müzisyen Chris Botti, 17 Mayıs’ta İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti’nin 17 Mayıs’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde vereceği konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Amerika’nın en çok satan çağdaş caz trompetçisi Botti, Kod Müzik ve BWO Entertainment iş birliğiyle düzenlenen İstanbul konserinde müzikseverlere caz, pop ve klasik müzik arasında eşsiz bir yolculuk vadediyor. Canlı performanslarının gücüyle hayran kitlesini tüm dünyada her geçen gün arttıran ve konserleri kapalı gişe satan Chris Botti, Türk müzikseverler tarafından da yakından takip ediliyor.

Chris Botti, Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga, Tony Bennett, Frank Sinatra ve Aretha Franklin gibi müzik dünyasının devleriyle çalıştı. On stüdyo albümü ve sayısız canlı kayıtla caz müziğin zirvesinde yer alan Botti, parlak kariyerinin son on üç yılında caz ve pop müziğin sınırlarını aşarak kendine özgü ün kazandı.Sanatçı, 2013 yılında "Impressions" albümüyle En İyi Pop Enstrümantal Albüm kategorisinde Grammy Ödülü kazandı. Ayrıca 2008’de "Italia" ve 2010’da canlı kayıt albümü "Chris Botti in Boston" ile üç adaylık aldı. Albümlerinin dördü Billboard caz albümleri listesinde bir numaraya ulaşırken, 2004’te People dergisinin “En Güzel 50 İnsan” listesinde yer aldı.